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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 19:30 BJT

美国数据：3月15日止当周抵押贷款申请下滑，因利率上升

路透纽约3月20日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周抵押贷款申请连续第二周减少，因房屋抵押贷款利率持续攀升至七个月高位。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月15日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数减少7.1%。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整后的再融资申请指数下滑8%，购房抵押贷款申请指数下滑3.9%。

再融资占抵押贷款总申请量的比重降至75%，前周为76%。

该周30年期固息抵押贷款利率升1个基点至3.82%，为去年8月以来最高。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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