美国数据：上周抵押贷款申请下降，利率接近两年高位--MBA

路透纽约6月26日 - 周三公布的行业报告显示，美国房屋抵押贷款利率上周攀升至近两年高点。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布计划缩减刺激规模以后，公债市场下跌，推动借款利率上升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)的数据显示，利率大幅上升削弱了再融资需求，但购房者继续显露借款兴趣。

6月21日止当周30年期固息抵押贷款利率上升29个基点至4.46%，为去年2011年8月以来最高水准。

抵押贷款利率上升，令人担忧可能抑制需求并减缓房市复苏速度。但多数分析师认为不会导致复苏完全脱轨。即便上升，利率仍然处于历史性低位。

实际上，利率加速上升上周似乎并未抑制购房者的需求。MBA上周经季节调整后的美国购房贷款申请指数上升2.1%至214.8。

但再融资申请指数下降5.2%，至3,041.4。再融资占抵押贷款总申请量的比重从69%降到67%。

涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数下降3.0%至629.2。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)