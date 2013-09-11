美国数据：贷款申请大幅下降，因抵押贷款利率升至今年高点--MBA

路透9月11日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示，房屋抵押贷款申请减少，因抵押贷款利率升至年内高点。再融资活动也降至逾四年低点。

MBA公布，9月6日止当周，涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下滑13.5%，为2008年11月以来最低。前一周上升1.3%。

而一周之后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开会议考虑放缓大规模购债计划。美联储的购债计划包括抵押支持证券。

由于市场预期美联储不久将缩减每月850亿美元的购债计划，自5月末以来借款成本已经急升逾1个百分点。

MBA数据显示30年期抵押贷款利率上升7个基点，至4.80%，持平于今年稍早的高点。

再融资指数大跌20.2%至1,528.5，较2013年5月所及高点下跌71%，为2009年6月以来最低。这是利率上涨开始影响到房屋业主的另一个信号。