美国数据：贷款申请大幅下降，因抵押贷款利率升至今年高点--MBA

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透9月11日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示，房屋抵押贷款申请减少，因抵押贷款利率升至年内高点。再融资活动也降至逾四年低点。
MBA公布，9月6日止当周，涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下滑13.5%，为2008年11月以来最低。前一周上升1.3%。
而一周之后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开会议考虑放缓大规模购债计划。美联储的购债计划包括抵押支持证券。
由于市场预期美联储不久将缩减每月850亿美元的购债计划，自5月末以来借款成本已经急升逾1个百分点。
MBA数据显示30年期抵押贷款利率上升7个基点，至4.80%，持平于今年稍早的高点。
再融资指数大跌20.2%至1,528.5，较2013年5月所及高点下跌71%，为2009年6月以来最低。这是利率上涨开始影响到房屋业主的另一个信号。
此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。