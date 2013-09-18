美国数据：9月13日止当周抵押贷款申请微升，再融资指数跳涨17.9%--MBA

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透9月18日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请小幅增长，脱离近五年低点，因利率由2013年高点回落。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，9月13日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升11.2%。该指数涵盖了再融资与购房需求。
上周骤降13.5%，使该指数触及2008年11月以来最低。
该指数与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议在同一天，美联储将在1800GMT发布政策决议声明。
美联储的刺激政策一直是美国房价的主要推动力，许多分析师担忧如果决策者撤回政策幅度太快，可能会打击楼市复苏。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率降低5个基点至4.75%，上周持平于今年高点4.8%。
经季节调整后的再融资申请指数跳升17.9%至1,801.7，上周大跌并触及2009年6月以来最低。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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