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债券 | 2013年 10月 16日 星期三 19:21 BJT

美国数据：10月11日止当周抵押贷款申请上升0.3%--MBA

路透10月16日 - 周三公布行业报告显示，最近一周美国房屋抵押贷款申请小幅上升，再融资需求增加抵消了购房贷款需求下滑的影响。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月11日止当周涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后上升0.3%。10月4日止当周为上升1.3%。

美国联邦政府关门让财政政策成为焦点，一些分析师担忧国会僵局可能拖累经济。

MBA指出，政府关门影响到抵押市场。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率上升4个基点至4.46%。但仍低于9月水准，当时曾齐平今年高点4.8%。

再融资申请指数上升3.3%，近来曾大跌并触及2009年6月以来最低。衡量购房贷款申请的指标下降4.8%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
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