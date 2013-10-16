美国数据：10月11日止当周抵押贷款申请上升0.3%--MBA

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透10月16日 - 周三公布行业报告显示，最近一周美国房屋抵押贷款申请小幅上升，再融资需求增加抵消了购房贷款需求下滑的影响。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，10月11日止当周涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后上升0.3%。10月4日止当周为上升1.3%。
美国联邦政府关门让财政政策成为焦点，一些分析师担忧国会僵局可能拖累经济。
MBA指出，政府关门影响到抵押市场。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率上升4个基点至4.46%。但仍低于9月水准，当时曾齐平今年高点4.8%。
再融资申请指数上升3.3%，近来曾大跌并触及2009年6月以来最低。衡量购房贷款申请的指标下降4.8%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透上海4月12日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于周四(13日)在深圳证 券交易所招标发行总量不超过100亿元人民币两期固息债，期限一年和三年，开启深交所发 行政策性金融债先河。 除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债。最近一次招标 在今年3月31日，当日招标的两年和五年期固息债利率为3.78%和3.91%，较上一次交易所发 债已时隔近三年。 深交所本周一(10日)发布了政策性银行金融债券发行与交易试点业务通知，启动该类债 券发行。政策性金融债可作为债券质押式回购的质押券，标准券折扣系数及折算率参照国债 执行。 明日招标两期债为该行今年第三和第四期金融债，具体发行条款如下： 2017年第3/4期金融债 ------------------------------------------ 发行上限 1年：60亿元；3年：40亿元 期限/计息方式 1/3年固息
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