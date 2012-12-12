美国数据: 12月7日止当周抵押贷款申请上升,新购房屋贷款申请创年内高点-MBA

路透纽约12月12日 - 周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请上升,新购房屋贷款申请连续第三周刷新年内高点,30年期固定抵押贷款利率触及历史低位.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,12月7日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升6.2%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数上涨8.0%.购房抵押贷款申请指数升高0.7%,连续第五周上涨,且刷新年内高点.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.

再融资占抵押贷款总申请量的比重从之前一周的82%升至84%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.47%,为调查开展以来最低,较前一周的3.52%下滑5个基点.

据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)