美国数据: 12月14日止当周抵押贷款申请降至11月初以来的最低位--MBA

标题新闻：在强于预期的零售销售等数据发布后，花旗的美国经济意外指数升至逾三年高位
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路透12月19日 - 周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请降至11月初以来的最低位,购房指数继五周攀涨后下滑.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,12月14日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降12.3%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数下跌13.8%.购房抵押贷款申请指数下降4.8%,从年内高位下滑.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.
再融资占抵押贷款总申请量的比重从之前一周的84%降至83%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.50%,较前一周的3.47%上升3个基点.前一周创下调查开展以来最低.
据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
(编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)
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