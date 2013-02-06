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债券 | 2013年 2月 6日 星期三 20:28 BJT

美国数据: 2月1日止当周抵押贷款申请升3.4%,尽管利率扬升--MBA

路透纽约2月6日 - 周三公布的行业报告显示,尽管利率攀升,美国上周房屋抵押贷款申请仍增加,而再融资占整体抵押贷款活动的比例略微降低.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,2月1日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数升3.4%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的再融资申请指数升3.5%,购房抵押贷款申请指数升2.2%.

再融资占抵押贷款总申请量的比重降至78%,前一周比重为79%.

该周30年期固息抵押贷款利率上扬6个基点至3.73%,前一周报3.67%,利率过去八周以来有七周上涨.

据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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