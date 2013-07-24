美国数据：7月19日止当周抵押贷款利率自5月以来首次下降--MBA

路透纽约7月24日 - 周三公布的行业报告显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克发表安抚人心的讲话后，上周美国抵押贷款利率于两个半月来首次下降，不过房屋抵押贷款需求仍下挫。

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，7月19日止当周，30年期固息抵押贷款利率平均为4.58%，较前周下降10个基点。

这是2012年8月以来最大单周降幅，不过仍远高于5月初的3.59%。

不过，利率下降并未提升抵押贷款需求。MBA经季节调整的购房贷款申请指数下滑2.1%。

MBA公布，7月19日止当周，涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下滑1.2%。

再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于前周的63%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)