美国数据：9月20日止当周抵押贷款申请上升，因利率连续第二周下降--MBA

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透9月25日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增长，因利率连续第二周下降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，9月20日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升5.5%。该指数涵盖了再融资与购房需求。
而在9月13日止当周，该指数上升11.2%。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率降低13个基点至4.62%，本月稍早曾持平于今年高点4.8%。
经季节调整后的再融资申请指数跳升4.9%至1,889.2，两周前大跌并触及2009年6月以来最低。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。