美国数据：9月20日止当周抵押贷款申请上升，因利率连续第二周下降--MBA

路透9月25日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增长，因利率连续第二周下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，9月20日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升5.5%。该指数涵盖了再融资与购房需求。

而在9月13日止当周，该指数上升11.2%。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率降低13个基点至4.62%，本月稍早曾持平于今年高点4.8%。

经季节调整后的再融资申请指数跳升4.9%至1,889.2，两周前大跌并触及2009年6月以来最低。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)