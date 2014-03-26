美国数据：3月21日止当周抵押贷款申请指数下降3.5%，因利率上升--MBA

路透纽约3月26日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因利率上升至1月以来最高。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月21日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降3.5%至361.2，上周上修为374.2。

MBA经季节调整后的再融资指数下降7.7%，至1,432.2。购房贷款申请指数上升2.8%至174.0。上周的抵押贷款申请指数和再融资指数均上修。

30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.56%，较前一周的4.50%上升6个基点，为2014年1月以来最高。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)