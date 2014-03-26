美国数据：3月21日止当周抵押贷款申请指数下降3.5%，因利率上升--MBA

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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路透纽约3月26日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因利率上升至1月以来最高。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月21日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降3.5%至361.2，上周上修为374.2。
MBA经季节调整后的再融资指数下降7.7%，至1,432.2。购房贷款申请指数上升2.8%至174.0。上周的抵押贷款申请指数和再融资指数均上修。
30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.56%，较前一周的4.50%上升6个基点，为2014年1月以来最高。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金