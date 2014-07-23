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债券 | 2014年 7月 23日 星期三 19:13 BJT

美国数据：7月18日止当周房屋抵押贷款申请增长，购房及再融资均增加

路透纽约7月23日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增长，因购房和再融资申请均增长。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，7月18日止当周经季节调整的美国抵押贷款申请指数上升2.4%。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整的再融资申请指数攀升4.1%。而购房贷款指数则增长0.3%。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率为4.33%，与上周持平。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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