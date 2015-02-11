美国数据：2月6日止当周抵押贷款申请下降，因利率上升

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约2月11日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请下降，因利率上升。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月6日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降9.0%至501.8。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下降10.3%至2,395.8 。购房贷款申请指数下滑6.5%至175.1。
浏览抵押贷款数据图表，请点选：link.reuters.com/guv37s
再融资在总抵押贷款活动中所占份额下降至69%，前一周为71%。
当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.84%，为1月9日以来最高，较上周的3.79%上升5个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。