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债券 | 2015年 2月 11日 星期三 20:20 BJT

美国数据：2月6日止当周抵押贷款申请下降，因利率上升

路透纽约2月11日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请下降，因利率上升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月6日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降9.0%至501.8。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降10.3%至2,395.8 。购房贷款申请指数下滑6.5%至175.1。

浏览抵押贷款数据图表，请点选：link.reuters.com/guv37s

再融资在总抵押贷款活动中所占份额下降至69%，前一周为71%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.84%，为1月9日以来最高，较上周的3.79%上升5个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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