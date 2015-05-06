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债券 | 2015年 5月 6日 星期三 19:01 BJT

美国数据：5月1日止当周抵押贷款申请减少，因贷款利率上升--MBA

路透纽约5月6日 - 周三公布的行业团体数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请下滑，因利率上升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，5月1日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下滑4.6%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑8.3%，至1月以来最低。购房贷款申请指数上升0.8%，至2013年6月以来最高。

浏览抵押贷款数据图表，请点选：link.reuters.com/guv37s

再融资在总抵押贷款活动中所占份额从前周的55%降至53%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.93%，较前一周的3.85%上升8个基点。

根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)

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