美国数据：上周再融资申请激增，因30年期抵押贷款利降至逾三年最低--MBA

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透纽约7月6日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，上周30年期固息抵押贷款利率降至逾三年最低，推动抵押贷款和再融资申请活动增加。
MBA称，当周30年期固息抵押贷款利率由前一周的3.75%降至3.66%，为2013年5月以来最低水平，较2012年12月所及历史低点3.47%高出不到0.25个百分点。
本周30年期固息抵押贷款利率可能进一步下降，因美国10年期和30年期公债收益率周二触及纪录低点，受英国脱欧影响。
“上周利率继续下跌；市场在评估英国退欧影响，降低了美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息的概率，”MBA首席分析师Mike Fratantoni表示。“上周再融资申请件数跳增了几乎21%，达到2015年1月以来的最高水平。”
截至7月1日的一周，MBA经季调抵押贷款申请活动指数上升14.2%；该指数包括再融资和购房需求。
MBA经季调的再融资申请指数飙升20.8%，而购房贷款申请指标上升4.3%，该指标是房屋销售先行指标。
根据MBA，此项调查覆盖超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 艾茂林/孙茉莉)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。