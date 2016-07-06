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债券 | 2016年 7月 6日 星期三 19:00 BJT

美国数据：上周再融资申请激增，因30年期抵押贷款利降至逾三年最低--MBA

路透纽约7月6日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，上周30年期固息抵押贷款利率降至逾三年最低，推动抵押贷款和再融资申请活动增加。

MBA称，当周30年期固息抵押贷款利率由前一周的3.75%降至3.66%，为2013年5月以来最低水平，较2012年12月所及历史低点3.47%高出不到0.25个百分点。

本周30年期固息抵押贷款利率可能进一步下降，因美国10年期和30年期公债收益率周二触及纪录低点，受英国脱欧影响。

“上周利率继续下跌；市场在评估英国退欧影响，降低了美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息的概率，”MBA首席分析师Mike Fratantoni表示。“上周再融资申请件数跳增了几乎21%，达到2015年1月以来的最高水平。”

截至7月1日的一周，MBA经季调抵押贷款申请活动指数上升14.2%；该指数包括再融资和购房需求。

MBA经季调的再融资申请指数飙升20.8%，而购房贷款申请指标上升4.3%，该指标是房屋销售先行指标。

根据MBA，此项调查覆盖超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 艾茂林/孙茉莉)

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