综述：美国5月新屋销售跳升 房价中位数创纪录新高

路透华盛顿6月23日 - 美国5月新屋销售上升，房价中位数急升至纪录最高，表明楼市已重拾动能。

商务部周五称，上月新屋销售较前月增长2.9%，至经季节调整后年率为61万户。4月数据也从56.9万户被大幅上修至59.3万户。

路透调查的经济学家预计，上月新屋销售增长5.4%，至59.7万户。5月新屋销售较去年同期增长了8.9%。新屋销售在所有房屋销售中约占10%。

“虽然新屋销售报告的数据质量一向不佳，但这项数据和成屋销售报告反映出的整体状况是，在春季销售旺季，楼市需求稳固，”摩根大通经济学家Michael Feroli称。

就业岗位持续强劲增长支撑楼市。5月失业率跌至16年低位的4.3%；从历史标准来看，房屋抵押贷款利率仍处于有利的水平。

但建筑材料成本增加，土地和劳动力短缺，抑制了房屋建筑活动。因需求大于供给，楼价仍居高不下。

5月，房价中位数从前月的31.02万美元升至34.58万美元，上月的平均销售价格也升至纪录最高的40.64万美元。

数据发布后，美元兑日圆缩小跌幅，美股小幅走高，美国公债价格上涨。

在全美的四大区域，新屋销售表现好坏不一。中西部地区下跌25.7%，东北部地区下降10.8%，但西部地区增长13.3%，在楼市占比较大的南部地区增长6.2%。

上月，市场上的新屋库存增长1.5%，至26.8万户。

根据5月的销售速度，需要5.3个月消化掉所有库存，与4月一致。市面上有6个月的供应被看作是良好的供需平衡状态。(完)