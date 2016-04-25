综述：美国3月新屋销售受西部骤降拖累下跌 但楼市整体仍强劲

路透华盛顿4月25日 - 美国3月新屋销售意外下降，但降幅主要来自西部地区，表明楼市仍强劲。

美国商务部周一称，3月新屋销售经季节调整后下降1.5%，年率为51.1万户。2月新屋销售年率被上修至51.9万户，前值为51.2万户。

中西部和南部销售增加，但西部骤降，东北部销售持平。

路透调查的分析师预计上月新屋销售年率增至52万户。新屋销售在美国楼市中占比为8.7%。

美国金融市场基本未受数据影响。

新屋销售月度之间波动较大。考虑到劳动力市场强劲和抵押贷款利率处于历史低位，过去三个月销售下跌可能并不能表明楼市下滑。

上周的报告显示，3月成屋销售大增5.1%。

楼市在普遍疲弱的经济中表现抢眼。贸易、工业生产、企业支出和零售销售等数据表明，美国经济在首季失去了大部分动能，去年第四季经济增长年率为1.4%。

预计第一季国内生产总值(GDP)增长率低至0.3%，政府将于周四发布第一季GDP预估数据。

就业市场强劲提升了楼市需求，初请失业金人数为1973年以来最低，抵押贷款利率接近纪录低位也提振楼市。就业市场收紧增加了年轻人的就业机会和新家庭的组建数量。

但可售房屋短缺限制了买家的选择，推高了价格，仍对楼市起到抑制作用。

上月，市场上的新屋库存增加2.1%至24.6万户，为2009年9月以来最高。尽管库存增加，新屋库存仍不到楼市泡沫高峰期的一半。

按照3月的销售速度，库存去化周期为5.8个月，这是去年9月以来的最长去化周期，高于2月的5.6个月。

中西部地区的新屋销售增长18.5%，人口聚集的南部地区攀升5.6%。

但西部地区新屋销售骤降23.6%，2月时曾急升21.7%。西部地区房屋库存紧俏，房价大幅上涨。(完)