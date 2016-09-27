综述：美国8月新屋销售骤降 但市场大趋势仍然向好

路透华盛顿9月26日 - 美国8月新屋销售录得近一年来最大降幅，逆转了7月飙升至九年高位的强劲势头，但分析师表示，尽管出现如此剧烈的震荡，新屋销售的总体趋势仍然向好。

美国商务部周一报告，8月新屋销售较上月骤降7.6%，经季节性调整后年率为60.9万户。新屋销售同比增长20.6%。

接受路透调查的分析师原本预计，上月新屋销售年率降至60万户。新屋在楼市的占比约为10%。

7月新屋销售年率被上修5,000户，至65.9万户，为2007年10月以来最高水平。

“8月新屋销售减少，但7月销售被进一步上修，且长期趋势仍然良好，因购房人需求强劲，”Nationwide的首席分析师David Berson说，他还曾担任房利美的首席经济学家。

数据公布后，房屋建筑商股价多数持稳，表现强于大盘，美股下跌约0.5%。

全美最大房屋建筑商D.R. Horton Inc(DHI.N)小跌0.14%，Lennar Corp(LEN.N)小涨0.06%，Toll Brothers(TOL.N)跌0.2%。

PHLX地产股指数.HGX上涨0.10%。

上周出炉的另一份楼市数据显示，独栋房屋建筑许可稳健增长，因就业市场供应收紧推高薪资，从而推动楼市整体市况继续改善。

二手房供应稀缺也惠及新屋销售。

上月，市场上待售的新屋库存增长1.7%，至23.5万户。

上月，东北部地区新屋销售猛跌34.3%，至2015年9月以来最低水平。中西部销售下降2.4%，南部地区回落12.3%。西部地区一枝独秀，急增8.0%，至2007年9月以来最高水平。

以8月销量计算，需要4.6个月的时间来消化市场上的新屋供应，高于7月的4.2个月。

新屋房价中值同比下降5.4%，至28.4万美元。(完)