综述：美国8月新屋销售骤降 但市场大趋势仍然向好

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透华盛顿9月26日 - 美国8月新屋销售录得近一年来最大降幅，逆转了7月飙升至九年高位的强劲势头，但分析师表示，尽管出现如此剧烈的震荡，新屋销售的总体趋势仍然向好。
美国商务部周一报告，8月新屋销售较上月骤降7.6%，经季节性调整后年率为60.9万户。新屋销售同比增长20.6%。
接受路透调查的分析师原本预计，上月新屋销售年率降至60万户。新屋在楼市的占比约为10%。
7月新屋销售年率被上修5,000户，至65.9万户，为2007年10月以来最高水平。
“8月新屋销售减少，但7月销售被进一步上修，且长期趋势仍然良好，因购房人需求强劲，”Nationwide的首席分析师David Berson说，他还曾担任房利美的首席经济学家。
数据公布后，房屋建筑商股价多数持稳，表现强于大盘，美股下跌约0.5%。
全美最大房屋建筑商D.R. Horton Inc(DHI.N)小跌0.14%，Lennar Corp(LEN.N)小涨0.06%，Toll Brothers(TOL.N)跌0.2%。
PHLX地产股指数.HGX上涨0.10%。
上周出炉的另一份楼市数据显示，独栋房屋建筑许可稳健增长，因就业市场供应收紧推高薪资，从而推动楼市整体市况继续改善。
二手房供应稀缺也惠及新屋销售。
上月，市场上待售的新屋库存增长1.7%，至23.5万户。
上月，东北部地区新屋销售猛跌34.3%，至2015年9月以来最低水平。中西部销售下降2.4%，南部地区回落12.3%。西部地区一枝独秀，急增8.0%，至2007年9月以来最高水平。
以8月销量计算，需要4.6个月的时间来消化市场上的新屋供应，高于7月的4.2个月。
新屋房价中值同比下降5.4%，至28.4万美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。