综述：美国4月新屋销售触及八年高位 表明经济体质稳健

资料图片：2015年9月16日摄于纽约皇后区，图为一处海边社区联体别墅的销售广告。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿5月24日 - 美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。

美国商务部周二的报告也显示新屋价格飙升至纪录高位，进一步表明经济增长升温，或可让美联储尽早升息。

“消费者抓紧为他们人生中最大一笔帐目买单，这就说明了信心。美联储可在6月政策会议中升息而不必担心经济将放缓，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey说。

美国4月新屋销售跳增16.6%，经季节性调整后年率为61.9万户，为2008年1月最高水平，百分比增幅也创下1992年1月来最大。

2月和3月数据经修正为较前值增加3.9万户。分析师原预估4月新屋销售年率仅为52.3万户。

除中西部地区外，新屋销售全面增长。不过4月增幅可能夸大了房屋市场的强劲势头，因为房屋建造商信心自1月上升之后一直停滞不前。

月度新屋销售数据极为震荡，初值可能会被大幅修正，因为它多数是基于建筑许可数据计算得来。不过，上个月的大增还是推动新屋销售远远超出531,667户的第一季均值。

在此之前公布的成屋销售和住宅建设数据也相当不错。加之零售销售和工业生产报告亦强劲，都说明经济在第一季增长环比年率放慢至0.5%之后正在加速。

美联储上周发布的4月26-27日政策会议记录显示，多数官员认为，若数据继续预示第二季经济增长改善，那么6月升息就是恰当的。

**房屋类股上扬**

PHLX房屋指数.HGX在新屋销售数据出炉后触及一个月高位；美国最大房屋建造商D.R. Horton(DHI.N)大涨4.3%，Lennar(LEN.N)跳升4.7%。

美元指数走升，而美国公债价格下滑。

就业市场收紧开始提振薪资，并且抵押贷款利率也仍然非常低，这对楼市构成支撑。不过待售房产不足依然是个障碍，房价上涨速度超过薪资增速，让一些首次购房人望而却步。

上月，市场中的新屋库存下降0.4%至24.3万户。以4月的销售速度计算，清空市面库存需要4.7个月，低于3月时的5.5个月。

由于供应吃紧，新屋售价中值较上年同期上升9.7%，达到321,100美元的纪录高位。房屋均价同比上升13.5%，至379,800美元。(完)