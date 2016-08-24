综述：美国7月新屋销售激增至近九年高位 但制造业仍然举步维艰

2014年10月20日，美国弗吉尼亚州维也纳，资料图为一栋待售新屋的广告。 REUTERS/Larry Downing/File Photo

路透华盛顿8月23日 - 美国7月新屋销售意外急增，触及近九年最高水平，因需求强劲，擦亮楼市前景，并提振第三季经济增长将会提速的观点。

楼市的强劲表现应会在一定程度上抵消制造业对经济的拖累。周二公布的另一项数据显示，制造业生产仍因订单增长疲弱而受到制约。

“楼市荣景开始显现，表明该领域正在持续强劲复苏，这是美国经济中为数不多的亮点之一，”道明证券驻纽约的副首席经济学家Millan Mulraine表示。

美国商务部周二报告，7月新屋销售连续第五个月增长，较前月急增12.4%，经季节性调整后年率为65.4万户，为2007年10月以来最高水平。

不过，7月新屋销售急增缺乏良好的房屋开工数据配合，可能会放大楼市的强劲程度。7月新屋销售较上年同期猛增31.3%。

接受路透调查的分析师原本预计，上月销售年率下滑至58万户。7月增幅远远超出了第二季的平均水平，表明新屋市场的增长势头仍在持续。

新屋销售增长主要来自尚未开工或仍然在建的房屋的销售，表明住宅建设投资反弹。第二季住宅建设投资给经济增长造成了一定的拖累。

楼市强势的体现之一是房屋价值攀升，这导致家庭财富增加，从而扶助提振消费者支出，缓解了企业支出和库存修正给经济造成的冲击。

就业市场供应收紧导致薪资稳步上涨，加之抵押贷款利率接近历史低位，均对楼市构成支撑。上周公布的数据显示，7月独栋屋新屋开工增至五个月高位，8月建筑商信心增强。

对新屋的强劲需求推高Toll Brothers (TOL.N)等建筑商的股价。该公司周二报告，季度营收连续第四个季度增长，房屋销量和房价双双攀升。

楼市的稳健增长，也扶助支持家庭影院等大件电器的销售，导致美国最大电器零售商百思买(BBY.N)等公司的获利增长。该公司周二报告季度获利胜预期，并上调了全年财测。

**楼市短期前景改善**

新屋销售急增可能得益于二手房供应持续吃紧。由于销售猛增，导致7月新屋库存降至八个月低位。这意味着，建筑商未来需要加大建设力度，以满足市场需求。

以7月的销量的计算，需要4.3个月的时间来消化目前的市场库存，为2013年6月以来最低水平，6月为4.9个月。

“上述数据在一定程度上改善了楼市的短期前景，新屋市场供应吃紧，表明未来房屋建设还有进一步增长的潜力，”花旗集团驻纽约的经济学家Andrew Hollenhorst表示。

数据公布后，PHLX房屋类股指数.HGX跳涨2.07%，跑赢大盘。

美国最大房屋建筑商D.R. Horton Inc(DHI.N)股价急升3.43%，Lennar Corp (LEN.N)劲扬3.89%。Toll Brothers大涨8.5%。美元兑一篮子货币基本持稳。美国公债价格下跌。

东北部地区的新屋销售猛增40.0%，中西部地区的增幅为1.2%。人口稠密的南部地区销售急增18.1%，至2007年7月以来最高水平，西部地区销售持平，因房屋库存吃紧，该地区房价大涨。

“楼市增长动能终于重新转向新屋市场，南部地区尤其突出，随着就业岗位增加和移民的加速流入，该地区的房屋销售和新屋建设今年强劲增加，”富国证券的高级经济学家Mark Vitner表示。

另外，IHS Markit报告，继7月触及九个月高位52.9后，美国制造业采购经理人指数(PMI)初值8月下滑至52.1。数据高于50，表明制造业扩张。

制造商报告，8月订单增长放缓，部分企业表示，在11月美国大选前，众多客户采取观望态度。

今日公布的第三份报告显示，8月里奇蒙联储综合制造业活动指数骤降至2013年1月以来最低，新订单和积压订单大幅萎缩，工人工时减少。

“这提醒我们，工厂活动并不像楼市那样良好，”M Science的首席经济学家Steve Blitz表示。(完)