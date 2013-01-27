《美国经济焦点》2012年新屋销售升至三年高位,显示楼市走过拐点

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 12月独栋住宅新屋销售下降7.3%
* 房价中值升至248,900美元,同比上涨13.9%
* 未来增长指数为2011年4月以来最高-ECRI 美国独栋住宅新屋销售去年升至2009年以来最高,显示美国楼市走过拐点.
商务部周五公布,2012年美国销售了367,000户新独栋房屋,较前一年增长19.9%.
商务部表示,11月销售触及近三年高位,随后12月小幅回落.
过去一年楼市一直是经济中的强劲点,周五的数据令人愈发预期,楼市将帮助抵消今年实施加税对经济的损害.
"整体来说,趋势是将建造更多住宅,"美银美林分析师Michelle Meyer称.
在消费者支出的提振下,美国经济在2012年末显示势头增强.美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标升至2011年4月以来最高水平.
不过下周将公布的政府报告料将显示,第四季经济增长放缓,因企业清理库存,且贸易逆差扩大.
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该数据对金融市场似乎影响不大.美国股市上涨,受助于宝洁和霍尼韦尔(Honeywell)的强劲财报,标准普尔500指数料创逾八年来最长上涨周期.
经济学家认为,去年是七年来楼市首次对经济增长做出正面贡献.不过贡献可能相当温和,因楼市在经济总量中的比重较2007-2009年衰退前大幅缩减.
2012年销售仍仅为楼市崩溃前2005年纪录的约三分之一.
12月销售经季节调整下降7.3%,合年率369,000户.这低于分析师预期的385,000户.
不过商务部将11月销售年率上修22,000户,至398,000户,当月销售速度为2010年4月以来最快.
令数据更显乐观的是,12月未经季节调整的新屋售价中值从11月的245,600美元升至248,900美元.
"我认为这项楼市数据相对乐观,"Commonwealth Foreign Exchange分析师分Omer Esiner称.
政府追踪的四个主要地区中,12月有三个地区销售降温,仅中西部增长.
"这将证实为一个暂时波动,美国楼市继续逐渐复苏,"CIBC World Markets分析师Andrew Grantham称.(完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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