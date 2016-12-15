综述：美国11月零售销售和工业生产数据疲弱 直指第四季经济增长放缓

2011年11月25日，美国康涅狄格州Torrington，图中女子在Target零售店内拖着购物车经过一处通道。 REUTERS/Jessica Rinaldi

路透华盛顿12月14日 - 美国11月零售销售几无增长，工业生产录得八个月来的最大降幅，表明第四季经济增长动能有所放缓。

周三发布的零售销售和工业生产报告虽疲弱，但在通胀稳步上升和就业市场收紧的背景下，不太可能阻碍美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚升息。

今日发布的其它数据显示，11月生产者物价录得五个月来的最大增幅，因服务成本跳升，这进一步巩固了升息预期。继上两个月强劲增长后，11月零售销售增长放缓。但因收入增长，家庭财富处于纪录高位，零售销售疲弱可能仅是短暂的。

“今天的报告不会改变数月来消费支出强劲增长的趋势，”花旗经济学家Andrew Hollenhorst称，“虽然报告令人失望，但不太可能影响联储官员今日会议的政策决定。”

商务部称，继10月大涨0.6%后，11月零售销售仅小涨0.1%，销售较去年同期增长3.8%。扣除汽车、汽油、建料和食品服务的核心零售销售上月也仅微增0.1%，10月增长了0.6%。

核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分关联最紧密。经济学家原本预计，上月零售销售增长0.3%，核心销售亦增长0.3%。

美联储在另外一份报告中称，上月工业生产下降0.4%，受公用事业产出骤降4.4%拖累，因天气较常年温暖，减少了对取暖的需求。工业生产降幅为3月以来最大。

制造业产出下滑0.1%，但矿业产出急升1.1%，因去年油价大跌带来的影响减弱。

美元兑一篮子货币下跌，较长期美国公债价格在美联储做出利率决定前上涨，美股走低。

美联储去年12月进行了近10年来的首次升息。

**通胀上升**

今日公布的第三份数据支持了周三借贷成本将再次被上调的预期。劳工部称，最终需求生产者物价指数(PPI)上月增长0.4%，为6月以来的最大增幅，10月为持平。

在截至11月的12个月内，PPI增长1.3%，为2014年11月以来的最大增幅。在截至10月的12个月内，PPI增长0.8%。

服务成本增长0.5%，占上月最终需求PPI增幅的逾80%，服务成本增幅创1月以来最大。10月为下降0.3%。

随着生产者物价上涨，预计整体通胀将稳步向美联储设定的2%目标回升。

上月，零售销售数据弱于预期，表明消费者支出在第四季放缓，经济学家可能会下调第四季GDP增长预估。第四季GDP增长预期还受到商务部发布的另外一份报告拖累。该报告显示，10月企业库存录得11个月来的最大跌幅。

但消费者仍将在第四季支撑经济。亚特兰大联储现预计第四季GDP增长年率为2.4%，第三季经济增长3.2%。

上月，汽车销售减少0.5%，为3月以来的最大降幅，10月增长了0.5%；建筑材料销售增长了 0.3%。

上月服装店销售持平，表明假日购物季开局疲弱，梅西(M.N)和Kohl's (KSS.N)等百货店面临来自亚马逊(AMZN.O)等网络零售商的激烈竞争，后者抢夺了大部分市场份额。

网络零售商销售上月增长0.1%，10月急升了1.4%。餐馆酒吧销售增长0.8%，体育和爱好用品店销售下降1.0%，加油站销售增长0.3%，10月曾跳升2.5%。(完)