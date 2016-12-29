综述：美国11月商品贸易逆差扩大 劳动力市场接近充分就业

路透华盛顿12月29日 - 美国上月出口减少导致商品贸易赤字扩大；而上周初请失业金人数减少，是劳动力市场的又一积极信号。

周四发布的两份报告表明，当特朗普下月就任美国总统时，劳动力市场可能基本实现充分就业，但国际贸易可能给经济带来拖累。

商务部称，不包括服务贸易的初步预估显示，11月出口比10月减少12亿美元，进口增加22亿美元。11月的整体贸易报告将于1月6日发布。

“看似贸易净值将在第四季再次拖累经济成长，”巴克莱的经济学家Michael Gapen称。

报告中的细节显示，11月零售和批发库存增加，可能短暂提振经济增长。

特朗普在竞选时大张旗鼓地承诺，将减少美国贸易逆差，让一些为寻求更低生产成本而转移至海外的就业岗位重新回到美国。

但美元上涨可能会抑制美国出口，是其兑现承诺的不利因素。11月，商品贸易逆差增加34亿美元，至6,530亿美元。

自特朗普11月8日赢得美国大选以来，美元已经飙升了约5%，因投资者押注预算赤字增加将推高通胀，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将加快升息。周四，美元下跌和美股小幅上涨，假日季市场交投清淡。

另外，劳工部称，截至12月24日当周，美国初请失业金人数减少1万人，经季节调整后为26.5万人。

这是连续第95周初请失业金人数少于30万人的表明就业市场健康的门槛，为1970年以来的最长跨度，而当时劳动力市场规模要小得多。

劳工部在一份声明中称，尽管假日期间估算申请失业金人数的难度加大，但并没有什么特殊的因素影响上周的数据。劳工部称，申请失业金的实际人数是由10个州的政府工作人员估算的。

之前一周的数据未经修正。

路透调查的经济学家预计上周初请失业金人数降至26.4万人。

报告还显示，截至12月17日，续请失业金人数增加6.3万人，至210万人，为9月以来最高。(完)