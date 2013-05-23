版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 00:58 BJT

标题新闻：纽约联储分析师称明年美国经济料增长3.25%，将扶助失业率在明年底降至6.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐