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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 23:40 BJT

标题新闻：地区制造业和房屋开工数据公布后，纽约联储下调美第三、四季成长预估至2.22和1.40%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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