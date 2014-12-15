美国数据：纽约联储12月制造业指数降至近两年来最低位

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透纽约12月15日 - 纽约联邦储备银行周一在一份报告中表示，纽约州12月制造业活动于近两年来首次萎缩。
纽约联邦储备银行12月制造业指数从11月的10.16降至负3.58，为2013年1月以来首现负值。
参与路透调查的分析师此前预估为12.4。该数据高于零时代表扩张。
新订单指数从11月的9.14降至负1.97；价格支付指数从11月的10.64降至10.42。
雇佣指数从8.51降至8.33。
未来六个月的景气状况指数降至38.58，11月时该指数在47.61。(完) (编译 王丽鑫；审校 于春红)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)