美国数据：纽约联储12月制造业指数降至近两年来最低位

路透纽约12月15日 - 纽约联邦储备银行周一在一份报告中表示，纽约州12月制造业活动于近两年来首次萎缩。

纽约联邦储备银行12月制造业指数从11月的10.16降至负3.58，为2013年1月以来首现负值。

参与路透调查的分析师此前预估为12.4。该数据高于零时代表扩张。

新订单指数从11月的9.14降至负1.97；价格支付指数从11月的10.64降至10.42。

雇佣指数从8.51降至8.33。