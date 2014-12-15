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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 21:47 BJT

美国数据：纽约联储12月制造业指数降至近两年来最低位

路透纽约12月15日 - 纽约联邦储备银行周一在一份报告中表示，纽约州12月制造业活动于近两年来首次萎缩。

纽约联邦储备银行12月制造业指数从11月的10.16降至负3.58，为2013年1月以来首现负值。

参与路透调查的分析师此前预估为12.4。该数据高于零时代表扩张。

新订单指数从11月的9.14降至负1.97；价格支付指数从11月的10.64降至10.42。

雇佣指数从8.51降至8.33。

未来六个月的景气状况指数降至38.58，11月时该指数在47.61。(完) (编译 王丽鑫；审校 于春红)
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