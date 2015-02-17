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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 21:42 BJT

美国数据：纽约联储2月制造业指数下降，未来六个月景气指数降幅六年最大

路透纽约2月17日 - 美国纽约联邦储备银行周二公布的一项调查显示，纽约州2月制造业活动下滑，新订单增长停滞，衡量未来活动的指标下滑幅度为六年最大。

纽约联邦储备银行2月制造业指数由1月的9.95下滑至7.78。

路透访问的分析师预测为8.5。该数据高于零则代表扩张。

2月新订单指数降至1.22，1月为6.09；价格支付指数上升至14.61，为9月以来最高；1月为12.63。

就业增长下滑，就业指数由1月的13.68下降至10.11。

未来六个月的景气状况指数骤降至25.58，1月为48.35，降幅达22.77点，为2009年1月以来最大。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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