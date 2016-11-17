综述：美国10月制造业企稳 生产者物价温和

2015年8月20日，图为密歇根州Flat Rock的福特汽车生产线。 REUTERS/Rebecca Cook

路透华盛顿11月16日 - 美国10月制造业产出连续第二个月增长，因汽车和一系列其它产品生产增加，表明处于困境的制造业正在缓慢复苏。

周三发布的其它数据显示，上月生产者通胀温和，去通胀动能正减弱，因油价上涨和美元升势消退，可能在未来数月增加物价压力。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)称，上月制造业产出增长0.2%，与9月增幅大体相当，汽车和零部件生产增长0.9%，支撑了制造业产出增加。原料金属、电脑和电子产品生产也增加。

“随着全球经济环境更加稳定，美国经济增速在回升，我们预计制造业生产活动未来数月会有所改善，”富国资深经济学家Tim Quinlan称。

此前在本月初发布的一份调查显示，10月工厂活动连续第二个月扩张。制造业占美国经济总量的12%。

美元在2014年6月至今年1月期间急升，令出口受限，制造业因此经历长期滑坡。油价急挫后石油钻探活动大幅下滑也拖累制造业。

尽管制造业产出出现改善迹象，但增长可能仍温和，因美元仍强劲和全球需求疲弱。

重型机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)上月下调了全年营收目标，为今年第二次下调。该公司称，使用过的建筑设备“充足”，“大量”机车闲置，“大批”矿场卡车空闲，这些都削弱了需求。

数据发布后，美国较长期公债走高，美元兑一篮子主要货币基本持平，美股小幅下跌。

**矿业表现抢眼**

矿业方面传来了好消息。上月矿业生产跳升2.1%，为2014年3月以来的最大升幅，9月时下跌了0.4%。

油气井钻探急增9.0%，9月时为增长5.1%。

尽管制造业和矿业产出增长，上月整体工业生产仍持平，因公用事业急挫2.6%，上月的气温较常年温暖，减少了对取暖的需求。

经济学家还将公用事业产出急挫归因为飓风马修带来的影响。

花旗经济学家Andrew Hollenhorst称，“我们认为今天的报告能够支撑工业领域在企稳的观点。”

劳工部在周三发布的另外一份报告中称，最终需求生产者物价指数(PPI)上月持平，因商品成本上涨被服务业成本下降所抵消。9月PPI增长0.3%。

在截至10月的12个月内，PPI增长了0.8%，为2014年12月以来的最大升幅。9月增长0.7%。

扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI下跌0.1%，9月为增长0.3%。

所谓的核心PPI在截至10月的12个月内增长1.6%，为2014年9月以来最大升幅。9月为增长1.5%。

“尽管本月增幅温和，但我们预计PPI将缓慢上升，进而影响消费者物价走高，”巴克莱高级经济学家Michael Gapen称。(完)