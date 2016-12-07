综述：美国10月贸易逆差创逾一年半最大增幅 因大豆等商品出口下降

2015年2月6日，美国加州洛杉矶和长滩港口的集装箱。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透华盛顿12月6日 - 美国10月贸易逆差录得逾一年半以来最大增幅，因大豆等商品的出口下降，表明贸易将拖累第四季经济成长。

美国商务部周二称，10月贸易逆差扩阔17.8%，至426亿美元，为2015年3月以来最大增幅。

经济学家之前预计，10月贸易逆差将增至418亿美元。9月贸易逆差为364亿美元。经通胀调整后，10月贸易逆差为603亿美元，9月为542亿美元。

“这导致第四季初，净出口减少。在今日数据公布前，我们已经预计，净出口将给国内生产总值(GDP)增长造成0.8个百分点的拖累，”BMO Capital Markets的高级经济学家Jennifer Lee表示。

第三季GDP的增长年率为3.2%，出口为增幅贡献了0.87个百分点。上一季出口跳增主要是因巴西和阿根廷减产，导致美国大豆出口猛增。

尽管大豆出口猛增的势头逆转，拖累整体出口，表明贸易可能拖累第四季GDP增长，但消费者支出和不断改善的楼市预计将继续支撑经济。

油价上涨刺激油气钻井活动，预计也将提振第四季成长。

油价上涨也开始惠及制造业。商务部今日公布的另一份报告显示，10月工厂订单急增2.7%，9月增幅为0.6%。

这是2015年6月以来最大增幅，且为连续第四个月增长。未完成订单增长0.7%，为2014年7月以来最大增幅，结束了连续四个月下降的局面。

报告显示，制造业在经历了漫长的滑坡，给经济增长造成严重拖累后，开始焕发生机。

亚特兰大联储现预计，第四季美国经济增长2.9%。

数据公布后，美国公债价格在上午中段的交易中小跌；美股基本持平；美元兑一篮子货币走强。

**美元走强继续拖累出口**

10月出口下降1.8%，至1,864亿美元，受累于食品、工业用品和材料、汽车以及消费品出口减少。

扶助提振第三季经济成长的大豆出口9、10两月均下降。不过，10月资本财出口创2015年12月以来最高。

2014年6月到2016年1月间，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币大幅走强，其残余影响在一定程度上拖累了10月的出口表现。

特朗普在11月8日大选中获胜后，美元重拾升势。2017年美国出口表现可能不尽人意。自美国大选以来，美元贸易加权指数已累积上扬4.1%。

10月美国对欧盟的出口下降1.1%，对英国的出口骤降12.2%。但对中国的出口急增32.8%，创2013年12月以来最高水平。对日本的出口触及逾两年最高。

10月商品和服务进口增长1.3%，至2,290亿美元，为2015年8月以来最高。食品、资本财和消费品进口增加，但汽车、工业用品和材料进口减少。

石油产品进口为一年来最高，因油价上涨。

10月，从中国的进口增加4.2%，为一年来最高水平。政治敏感性很强的中美贸易逆差收窄4.2%，至311亿美元。

今日出炉的第三份报告中，美国劳工部称，第三季非农生产率环比年率修正后仍为增长3.1%。

尽管结束了连续三季下滑的势头，但生产率的整体趋势仍然疲弱。第三季生产率与上年同期持平。(完)