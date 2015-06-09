美国数据：4月NFIB小企业信心指数上升1.4点，为五个月来最高

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透华盛顿6月9日 - 美国5月小型企业信心升至五个月高点，企业主预期获利稳健改善，预示未来几个月美国经济前景良好。
全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，5月小型企业信心指数上升1.4点至98.3点，为12月以来最高。约有616家企业参与了此次调查。
“小企业似乎最终恢复了正常水平，有望促进经济持续增长，”NFIB在声明中称。
NFIB指数的10个分项指标有八项上升，4月下跌的营收预期分项指标5月仍然下滑。5月资本支出计划指标略有下滑，企业对增加库存的看法持平。
虽然营收前景不佳，小型企业主对获利则更为乐观。获利分项指标5月上升9点，对指数增幅的贡献超过一半。
认为目前适宜扩张的小企业主明显增加，而认为库存过低的小企业主略有上升。更多的企业主称，在聘请员工方面遇到困难。
在5月聘请或希望聘请的企业主中，有逾80%报告称没有找到合适的人选，这表明就业市场迅速趋于紧俏。
调查显示通胀压力温和，但可能会上升。约有17%的企业主计划未来几个月提价。
另一方面，员工薪资也在上升。25%的企业主称提高了员工待遇。约14%的企业主计划在未来几个月提高薪资。(完) (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo