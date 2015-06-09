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债券 | 2015年 6月 9日 星期二 18:01 BJT

美国数据：4月NFIB小企业信心指数上升1.4点，为五个月来最高

路透华盛顿6月9日 - 美国5月小型企业信心升至五个月高点，企业主预期获利稳健改善，预示未来几个月美国经济前景良好。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，5月小型企业信心指数上升1.4点至98.3点，为12月以来最高。约有616家企业参与了此次调查。

“小企业似乎最终恢复了正常水平，有望促进经济持续增长，”NFIB在声明中称。

NFIB指数的10个分项指标有八项上升，4月下跌的营收预期分项指标5月仍然下滑。5月资本支出计划指标略有下滑，企业对增加库存的看法持平。

虽然营收前景不佳，小型企业主对获利则更为乐观。获利分项指标5月上升9点，对指数增幅的贡献超过一半。

认为目前适宜扩张的小企业主明显增加，而认为库存过低的小企业主略有上升。更多的企业主称，在聘请员工方面遇到困难。

在5月聘请或希望聘请的企业主中，有逾80%报告称没有找到合适的人选，这表明就业市场迅速趋于紧俏。

调查显示通胀压力温和，但可能会上升。约有17%的企业主计划未来几个月提价。

另一方面，员工薪资也在上升。25%的企业主称提高了员工待遇。约14%的企业主计划在未来几个月提高薪资。(完) (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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