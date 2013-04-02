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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 18:06 BJT

美国经济：2月小企业贷款连续第二个月下降，暗示未来成长放缓

路透4月2日 - 美国小型企业2月连续第二个月减少借贷，暗示未来成长放缓，即便其他经济数据显示今年上半年经济复苏加快。

PayNet周二表示，2月汤森路透/PayNet小企业贷款指数降至101.3，1月下修为111.7。该指数衡量的是美国小企业整体融资规模。

该指数通常与未来一个或两个季度的整体经济成长相关联。

数据显示，2月美国小企业贷款较上年同期仅上升2%，为9月来最慢同比增速。该指数1月初值为113.1。

这可能是金融紧张情势正在形成的早期迹象。

货运公司在偿还贷款方面存在更大困难。从历史上看，货运公司活动可视作其他小企业的领先指标。

PayNet创始人Bill Phelan表示，货运和仓储公司贷款拖欠31至180天的比例2月升至1.85%，从去年8月的纪录低点1.55%上升。

其他行业的拖欠还款比例下降。总体来说，所有贷款中拖欠还款一至六个月的比例从1.62%降至1.58%。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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