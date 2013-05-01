美国经济：小企业3月连续第四个月减少借贷

路透5月1日 - 美国小企业今年3月连续第四个月减少借贷，美联储宣布资产购买计划之后借贷的短暂强劲增幅已基本回吐。该计划旨在促进经济增长和改善就业。

PayNet周三表示，3月汤森路透/PayNet小企业贷款指数降至98.5，2月从101.3上修为105.4。该指数衡量美国小企业整体融资规模。

企业借贷可以预示经济增长与就业，因小企业常将取得的贷款用于新设备和厂房。这类资本投资又可以预示新的聘雇情况。

历史上，PayNet的小企业贷款指数通常与未来一个或两个季度的整体经济成长相关联。

美联储日内稍晚结束政策会议时，预计会维持目前每月购买850亿美元美国公债与住房支持债券的计划，并料再次承诺维持近零的短期利率，直至失业率在通胀可控的情况下降到最少6.5%。

联储此次会议的时机正值该国经济讯号好坏不一。消费者信心与房价上升但美国中西部制造业意外萎缩。

相比之下，PayNet的小企业借贷调查则连续数月都释放萎靡讯号。

“他们没有兴趣承担风险...一定是觉得风险太大了，”该机构创始人Bill Phelan在接受采访时说道。

若缺少这种意愿，小企业就不会快速扩张，从而不会倾向于招聘人手。