美国经济: 11月小企业贷款按月仅微升,业务扩张停滞--PayNet

路透纽约1月2日 - PayNet周三公布的报告显示,11月美国小企业贷款仅小幅增长,表明在经济和政府财政方面存在不确定性的情况下,小企业基本上暂停经营扩张.

汤森路透/PayNet小企业贷款指数升至108.3,10月数据下修为107,初值为107.5.

11月小企业贷款较上年同期上升3%.

PayNet创始人Bill Phelan称,该指数较前月仅小幅上升,较上年同期上升3%,这表明小企业基本上暂停借款和扩张业务.

"小企业暂停业务扩张,直到政策更为稳定,经济走势变得更加明晰."他表示.(完)