综述：美国12月非农就业岗位预计增长17.8万个 企业薪资上调

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿1月6日 - 美国雇主在12月可能保持了稳健的招聘步伐，同时上调薪资，从而使经济走上加快增长之路，并促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年进一步上调利率。
根据路透对分析师的调查，美国12月非农就业岗位可能增加178,000个，与11月的增幅持平；失业率预计从11月的九年低点4.6%微升至4.7%。
平均时薪有望反弹0.3%，11月为下滑0.1%。12月平均时薪可能较上年同期增长2.8%，11月为增长2.5%。
美国劳工部将在周五1330GMT公布备受关注的非农就业报告。该数据可能继住房、制造业和汽车销售等数据之后进一步暗示，特朗普从奥巴马政府手中接过的是表现强劲的经济。
“数据将显示2016年经济强劲收官，经济活动趋升，”渣打银行驻纽约的美国经济分析师Thomas Costerg表示。“这为特朗普政府提供了强势的起点。经济各个方面都普遍呈现乐观，对2017年是好的兆头。”
“鉴于财政刺激可能进一步提高经济增长及通胀率，美联储恐怕不得不加快升息脚步，”UniCredit Research驻纽约的首席美国经济分析师Harm Bandholz称。
然而12月就业报告可能不及预期。在11月和12月调查涵盖期间，初请失业金人数增加，一些分析师将此归因于天冷。就业增长可能放缓的另一个原因是，12月服务业就业分项指数自11月所及的13个月高位大幅下降。
不过非农就业岗位增幅只要超过10万个，就被视为足以吸收新进入就业市场的人口。美联储主席叶伦曾表示，每月需新增略低于10万个就业岗位，才能跟上劳动年龄人口增长的形势。
**就业增长放缓**
2016年1-11月就业岗位平均每月增长18万个，低于2015年月均增幅22.9万个。增幅放缓与就业市场接近充分就业的形势一致。
Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff称，“就业市场显得紧俏。确实企业最大的不满大概在于其无法找到合格的工人。”
“如果情况真的是这样，那么招聘就会受到限制，甚至可能导致实际进度放缓。办法就是增加工资。”
即便劳动力市场趋紧，还是有一些闲置状况，而这会抑制薪资增长。美国劳动参与率、即在职或至少处于求职状态的美国劳动年龄人口占比，仍在数十年低点附近徘徊。部分原因在于人口统计学方面的变化。
虽然制造业聘用在经历连续四个月下降后可能基本持平，但12月份美国就业可能普遍增长。建筑业聘用料呈进一步增长，该行业11月份增加19,000个工作岗位。
连续两个月裁员的零售业情况未卜。美国百货公司巨头梅西百货(Macy's) (M.N) 以及Kohl's Corp (KSS.N)本周公布假日销售下滑。梅西百货称计划从今年开始裁员10,000人。
12月份政府部门就业或连续第八个月增加，受地方政府11月份招聘大增鼓舞，11月份地方政府招聘激增或因11月8日美国选举影响。(完)
(编译 李春喜/张若琪/孙国玉；审校 徐文焰/王兴亚/戴素萍)
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