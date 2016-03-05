综述：2月美国非农就业岗位猛增 提振美联储升息前景

2016年1月8日，美国商会基金会在华盛顿召开的一场招聘会现场，洛克希德马丁的招聘经理Charles Tulaney（右）在接待求职者。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿3月4日 - 美国2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加24.2万个，且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。尽管就业参与率提高，失业率仍稳定在4.9%的八年低位。分析师原先预计上月增加19万个非农就业岗位，失业率持平。

“尽管经济即将滑入衰退的预期令金融市场恐慌，但普通企业运作正常。就业报告将引起美联储的关注，并使联储不久后升息的机率增加，”Bank of the West的首席分析师Scott Anderson表示。

报告中唯一的瑕疵是平均时薪减少了3美分，但这部分归因于日历原因，以及低收入的零售和餐饮职位增加。上月，每周平均工时也减少。

“薪资增长乏力是就业报告中唯一的遗憾，”Capital Economics驻多伦多的首席美国分析师Paul Ashworth表示，“但是，就美联储而言，已看到明确的核心物价通胀攀升的迹象。6月升息的可能性越来越大。”

就业报告，加上之前出炉的消费者和企业支出等数据，表明经济增长在去年第四季放缓至1.0%后重拾动能。

今年第一季的增长年率预估为2.5%左右，但风险偏下档，因商务部周五公布，美国1月贸易逆差扩阔2.2%，至457亿美元。

数据发布后，美国股市上扬，美国公债价格下跌。美元兑一篮子货币走软，因担忧薪资增长。

尽管金融市场已经消化了美联储在3月15-16日会议上不会升息的预期，但根据CME FedWatch，9月和11月会议上行动的机率约为50%。

美联储在去年12月上调了指标隔夜利率，为近10年来首次。

**关注薪资增长**

2月平均时薪下降0.1%。为2014年12月以来首次减少，1月为增长0.5%。2月平均时薪按年增长2.2%，低于1月2.5%的增幅。

上月每周平均工时从1月的34.6小时降至两年低位34.4小时。但分析师谨慎指出，这个数据通常波动较大。

“如果劳动力需求真的将要开始减少，为什么就业岗位会出现如此大幅度的增长？”意大利裕信银行(UniCredit)驻纽约的首席美国分析师Harm Bandholz表示。

随着就业市场闲置被消化，薪资增长预计将会加速。

一项衡量失业情况的更广泛指标--广义失业率下降0.2个百分点，至9.7%，为2008年5月以来最低。

美联储主席叶伦曾表示，每月只需创造不到10万个工作岗位即可跟上适龄劳动人口增长的步伐。

劳动参与率增加0.2个百分点，至62.9%，为一年多来最高。就业人口与总人口比率也上升至2009年4月以来最高。这进一步增强了就业报告的利好基调。

2月就业岗位增长较为普遍，尽管制造业和矿业就业岗位减少，但服务业增加24.5万个工作岗位，1月增加15.3万。

继1月减少9,000个岗位后，矿业2月再减少1.8万个岗位。矿业就业岗位已经较2014年9月触及的峰值减少了17.1万，其中的四分之三在后勤服务部门。

制造业就业岗位减少1.6万个，部分回吐1月意外增长的幅度。民间教育岗位在1月大幅减少后反弹，建筑行业增加1.9万个岗位，政府增加1.2万个工作岗位。

零售业增加5.49万个岗位，1月增幅为6.21万。休闲度假业就业岗位增加4.8万个，饭店酒吧增加岗位4.02万个。(完)