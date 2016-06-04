综述：美国5月就业报告惨淡 美联储升息前景变暗

路透华盛顿6月3日 - 美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少，因制造业和建筑业就业岗位大幅减少，表明劳动力市场下滑，可能令美国联邦储备委员会(FED/美联储)更加难以升息。

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来的最小增幅。长达一个月的威瑞森(VZ.N)工人罢工限制了就业岗位的增加，造成信息业就业岗位减少3.4万个。

3月和4月新增就业岗位数比之前公布的下调了5.9万个，更加凸显了这份报告的疲弱基调。但5月失业率下跌0.3个百分点，至4.7%，为2007年11月以来最低，部分由于人们离开就业大军。

“这不是一份好报告，可能令美联储重新考虑在本月或者下月升息问题，一些人最近已经提出这样的建议，”波士顿学院经济学教授Peter Ireland称。

美联储曾暗示，如果就业岗位持续增加，经济数据仍符合第二季增长率加速上涨的情况，则将可能很快升息。

美联储主席叶伦上周称，如果达到上述条件，“未来数月”升息可能是合适的。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

美国股市走低，美国公债价格上涨，美元指数.DXY下挫。

根据CME Group的FedWatch，周五的数据发布后，金融市场基本上排除了美联储在6月14-15日政策会议上升息的可能性，7月升息的机率从周四稍晚的约59%下降至36%。

**薪资增长滞后**

路透调查的分析师原本预计，5月新增就业岗位16.4万个，失业率降至4.9%。

这份疲弱的报告与之前的数据显得有点格格不入，之前发布的消费者支出、工业生产和房屋数据暗示，经济在第一季仅增长0.8%后加快成长。

美国商务部在周五发布的另外一份报告中称，4月商品出口强劲反弹，制造业商品订单录得六个月来最大增幅。

一些分析师称，上月新增就业岗位大幅减少，是受到了2月和3月因天气比常年温暖导致就业岗位增加的影响。他们还认为上月就业报告疲弱是第一季经济增长缓慢的滞后反映。

“就业有时滞后于经济活动，也就是说今年前五个月的放缓趋势可能仅反映第一季经济大幅放缓，4月和5月就业数据加速恶化，因一些季节性岗位招聘发生变化，” FTN Financial首席分析师Chris Low称。

包括矿业、制造业和建筑业在内的商品生产部门5月减少3.6万个工作岗位，降幅为2010年2月以来最大。即使不包括威瑞森，就业岗位也将仅增长7.2万个。

威瑞森工人被看成是失业，因在就业岗位调查期间，他们没有领到工资。工人本周三重返工作岗位，预计将提振6月的就业数据。

就业报告的其它细节部分也并不令人欢欣鼓舞。平均时薪增加5美分，或0.2%，薪资增长年率为2.5%。

分析师称，薪资增长需要达到3-3.5%，才能提振通胀率达到美联储2%的目标。但有迹象显示，通胀正在上升，因美元之前走高和油价急挫的影响在消退。

衡量失业的一项更广泛指标5月持稳于9.7%，该指标包括了想工作但放弃找工作的人，以及因为找不到全职工作而不得不兼职的人。

就业参与率，即有工作或至少在找工作的工作年龄人口比率下降0.2个百分点至62.6%。

5月就业岗位增长状况普遍不佳，民间部门增加2.5万个岗位，为2010年2月以来最少，制造业岗位减少1万个，建筑业岗位下滑1.5万个。

矿业就业岗位维持下滑趋势，减少1万个。矿业就业岗位在2014年9月达到顶峰后已经减少了20.7万个，四分之三的岗位裁减来自于后勤领域。

零售业岗位增加1.14万个，4月时曾出现2014年12月以来首次减少。批发行业就业岗位减少1.03万个，临时帮工岗位减少2.1万个，这是未来数月就业岗位增加将疲弱的潜在迹象。

公用事业、交通和仓储行业就业岗位减少，政府工作岗位增加1.3万个。(完)