综述：美国6月就业岗位增幅创八个月之最 但恐难改联储的观望立场

2011年8月30日，美国亚利桑那州凤凰城，一名男子和一名女子走进一处招聘会现场的资料图。 REUTERS/Joshua Lott

路透华盛顿7月8日 - 美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息的可能性不大。

美国劳工部周五公布，6月非农就业岗位急增28.7万，为去年10月以来最大月增幅，远超分析师预计的17.5万的增幅。5月数据被大幅下修至增加1.1万，而非最初报告的增加3.8万。

不过，这些利多数据反应的是6月23日英国举行退欧公投前的经济表现。公投结果在金融市场掀起轩然大波，引发投资者担忧，市场的持续波动可能会影响企业的招聘和投资决定。

“这份报告所反映出的就业市场基本面，可能在一定程度上提振美联储对美国经济的信心，但不可能改变联储目前秉持的‘观望’政策立场，他们需要时间来评估英国退欧公投所产生的影响，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

美联储于去年12月进行了近十年来首次升息，但市场目前预计，联储今年不会升息。

尽管6月失业率上升0.2个百分点，至4.9%，但原因是有更多的人加入劳动力大军，这是对就业市场信心的体现。

由于失业率攀升，6月平均时薪仅增长0.02美元，或0.1%，表明就业市场仍存在一定的闲置。时薪年增幅从5月的2.5%小增至2.6%。

经济学家称，要使通胀回升至2.0%的联储目标，时薪增幅需要到达3.0-3.5%。一位美联储高阶官员本周表示，希望看通胀与薪资齐升。

“薪资增长仍然低迷，这可能反映出就业市场闲置尚未完全消除，”美银美林的高级经济学家Michelle Meyer表示，“抑或，可能是低通胀预期和低生产率在作怪，因其限制了企业加薪的能力或愿望。”

就业数据公布后，美国股市上扬，三大指数涨幅超过1%。美国长期公债价格上扬。美元兑一篮子货币基本持平。

**各行业就业岗位普遍增长**

6月就业岗位强劲增长，加之早前公布的消费者支出和楼市等数据，表明经济增长在首季放缓至1.1%后再度加速。亚特兰大联储目前预计，美国经济第二季增长2.4%。

上月，制造业就业岗位增加1.4万，5月为减少1.6万。尽管制造业在美国经济中的占比仅为12%，但该数据是反应经济成长的领先指标。

零售业新增2.99万个岗位，逆转了上月的颓势。休闲餐旅业新增岗位5.9万个，为一年半最大月增幅。临时性岗位增加1.52万个。

医疗和社会保健行业就业岗位增加5.84万个，3.51万威瑞森通讯的工人结束罢工返回工作岗位，带动了上月信息行业就业岗位的增长。这些工人在5月就业数据中被视为失业，因其正在进行罢工。

政府部门新增岗位2.2万，但建筑业就业岗位持平，之前连续两个月减少。

尽管6月就业岗位增幅为年内最大，但就业市场的增长动能却有所减弱。去年第四季，就业岗位月均增幅为28.2万，而今年上半年仅为17.15万。

经济学家认为，增速放缓是正常现象，因为，经济从2007-09年衰退中复苏已有一段时间，就业市场目前已接近充分就业。

劳动参与率增长0.1个百分点，至62.7%。

广义失业率下降0.1个百分点，至9.6%，为2008年4月以来最低。该数据中包括了想工作，但放弃了找工作，以及因找不到全职工作而打零工的人。(完)