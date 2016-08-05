综述：美国7月非农就业岗位料增18万个 良好表现将提振经济

2015年7月15日，在美国旧金山举行的一场招聘会上，求职者正在与招聘方交谈。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿8月5日 - 由于薪资上升应有助于支撑消费者支出和提振经济，美国7月就业可能会有不错增长。

据路透对分析师的调查，美国劳工部周五公布的就业报告或将显示，7月非农就业岗位增加18万个；虽然增幅低于6月的28.7万个，但仍高于今年上半年的月均水平17.15万个。

考虑到过去三季的经济增长环比年率平均为1.0%，6月就业强劲增长的势头料难以为继。5月就业岗位增幅仅为1.1万个。

分析师表示，如果7月增幅符合预期，则将增强美国联邦储备委员会(美联储/FED)对就业市场的信心。联储官员认为，就业市场处于或接近充分就业状态。美联储主席叶伦曾表示，每月需新增接近10万个就业岗位，才能赶上人口增速。

“美联储可能从该就业报告中受到鼓励，即便非农就业岗位增加18万个，仍将与消化劳工市场闲置状况取得进一步进展的情况吻合，”道明证券(TD Securities)副首席经济学家Millan Mulraine说。

“尽管如此，仍然不太可能改变美联储观望的政策立场，”他说道。

美联储在上月政策会议后称，劳工市场正在“增强”，就业市场指标显示“劳动力利用率有所提高”。

美联储去年12月上调利率，为近10年来首次加息，但面对通胀率持续徘徊在低位的担忧，美联储此后一直维持利率不变。多数经济学家预测，美联储可能会在12月再次加息，尽管金融市场的走势几乎已经排除了这种可能性。

预计7月失业率下跌0.1个百分点至4.8%，也是劳工市场增强的迹象。此外，预计平均时薪将增长0.2%，6月为小幅增长0.1%，这将令平均时薪同比增幅达2.6%。

不过，鉴于有利的日历效应，薪资有可能意外增长。

**闲置情况减少**

“随着劳动力市场持续紧俏，我认为我们将看到薪资增长进一步加速，”PNC Financial Services Group代理首席经济分析师Gus Faucher称，“目前消费者正推动经济增长，原因之一就是薪资增长稍微增强。”

就业增长稳健加上7月的汽车销售，将可凸显经济的健康基本面。第三季经济增长环比年率料加速为至少2.5%。

分析师指出，随着就业市场大部分闲置劳动力基本上已被消化，且经济从2007-09年衰退中复苏的进展呈现成熟迹象，2016年下半年就业岗位增幅可能渐趋向平均每月15万-16万个左右。

“不要期待就业增长还会赶得上先前几年的增幅，因为失业数字低且未进到劳动力市场的人口供应下降，使得很难雇用很多人。”Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说。

7月制造业就业岗位料连续第二个月增加。建筑业在连续三个月疲软后，7月就业岗位也料有所增加。矿业部门可能进一步裁员，但在石油活跃钻机数增加的情况下，裁员的速度或持续放缓。

该份就业报告的其他细节预计将呈现，新加入劳动力市场的人口稳定增加。这将使劳动力就业参与率维持在62.7%。(完)