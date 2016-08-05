综述：美国7月就业数据强劲 擦亮经济前景

路透华盛顿8月5日 - 美国7月新增就业岗位数量超过预期，薪资增长加快，增强了经济增长提速的预期，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息可能性提高。

美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗位上调至急增29.2万个，经济各领域就业岗位普遍增加。

失业率持平于4.9%，因有更多人进入劳动力市场。平均时薪增长0.08美元颇为健康，工人工时增加，凸显就业市场强劲。另外，5月和6月比之前报告的数据共多增加了1.8万个就业岗位。

“报告整体上颇为强劲，”房利美(美国联邦国民抵押贷款协会)首席经济学家Doug Duncan称，“表明从劳动力市场角度看，经济正朝着美联储所希望的方向前进，对那些预计年底升息的人来说，数据给了美联储一些支撑。”

数据发布后，美元兑欧元和日圆跳涨；美债价格下跌，因投资者对未来升息加大押注；美股开盘走高，标普500指数触及盘中纪录高位。

路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位18万个，失业率下跌0.1个百分点至4.8%。

上月强劲的就业报告应该能够进一步增强美联储对就业市场的信心，联储官员认为现在处于或接近处于完全就业。

美联储去年底进行了近10年来的首次升息，但此后一直按兵未动，因对美国持续低通胀率和全球成长放缓感到担心。

大多数分析师预计美联储将在12月再次升息，但金融市场并不笃定。周五的数据发布后，联邦基金利率期货合约消化的年底前升息机率约为46%，高于之前的34%。

**薪资增长**

就业市场走强的迹象，特别是薪资加速增长，可能能够缓解美国选民对经济扩张并未令许多美国民众受益的沮丧情绪。选民的这种不满已经帮助共和党总统候选人特朗普的支持率增加，特朗普计划在下周一的讲话中提出他对经济的展望。

特朗普顾问David Malpass周五强调需要改变政策，指出劳动参与率仍处于历史低位，“许多民众并未从经济上升中受益，”他对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。

上月平均时薪增长0.3%，令薪资增长年率达到2.6%；平均一周工作时间增加0.1小时，至34.5小时，为1月以来最多，工作时间增加带来工人薪资增长。

就业数据加上之前的7月汽车销售数据，表明美国经济基本面稳健。预计第三季经济增长年率至少为2.5%，过去三个季度的平均增长率仅为1.0%。

经济学家称，大部分的就业市场闲置已基本吸收，经济从2007-2009年的衰退中复苏，表明老龄化迹象和就业岗位增加，可能令今年稍晚每月平均增加15-16万个工作岗位。

**就业岗位普遍增加**

7月，制造业新增9,000个工作岗位，6月增加1.5万个；建筑业增加1.4万个工作岗位，此前连续三个月下降。矿业上月再减少7,000个就业岗位。

属于高薪行业的专业和商业服务领域急增7万个就业岗位，为去年10月以来的最大增幅；零售业增加1.47万个工作岗位，休闲餐旅业增加4.5万个岗位。

临时帮工性质的工作岗位增加1.7万个。医疗保健和社会援助领域增加4.88万个岗位，延续了上月的大幅增加势头。政府新增3.8万个就业岗位。

报告中的其它细节也表明劳动力增加，就业参与率--即受雇佣的或至少在找工作的工作年龄美国人比率提高0.1个百分点，至62.8%。

就业/人口比率从6月的59.6%提高至59.7%。

但一项更广泛的失业率指标--即想工作但已经放弃找工的人，以及因为找不到全职工作不得不从事兼职工作的人，上月增加0.1%个百分点，至9.7%。(完)