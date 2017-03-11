综述：美国2月就业岗位强劲增长且薪资上升 为美联储下周升息开绿灯

2月15日，美国科罗拉多州丹佛，到King Soopers杂货店的求职者在填写申请表。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿3月10日 - 美国雇主2月大幅增加就业岗位，增幅超过预期，且薪资升高，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息大开绿灯，尽管经济增长放缓。

美国劳工部周五称，上月新增非农就业岗位23.5万个，建筑业就业岗位录得近10年来最大增幅，因天气比常年温暖。1月新增就业岗位从之前公布的22.7万个上修至23.8万个。

美联储主席叶伦上周暗示，可能会在3月14-15日政策会议上升息。

过去三个月，平均每月新增就业岗位20.9万个，远超过跟上适龄劳动人口增长所需的7.5-10万个。

“这份报告让下周升息成为定局，目前的就业市场状况正是美联储所希望看到的，”PNC Financial副首席经济学家Gus Faucher称。

上月就业岗位大幅增加的同时，薪资也稳步增长，平均时薪增加6美分，或0.2%。1月的薪资增幅被上修至0.2%，前值为0.1%。1月数据上修后，1月薪资年增幅也从之前的2.6%上修至2.8%。

尽管受就业岗位大幅增加的鼓励有更多人进入劳动力市场，失业率仍下降了0.1个百分点，至4.7%。经济学家原本预计上月新增就业岗位19万个。

美股上涨，因投资者对报告感到欢欣鼓舞。

美元兑一篮子主要货币下跌，因对薪资仅缓慢增长感到失望。另外，有报导称欧洲央行在政策会议上讨论了在量化宽松(QE)政策结束前升息的可能性。这也打压美元。

美债价格上涨，指标10年期美债收益率从12周高位回落。

随着劳动力市场接近充分就业，薪资增长可能会加快，因企业为留住现有员工并吸引技术工人，不得不增加薪酬。

薪资年增幅接近3%-3.5%的区间，经济学家称，这是提振通胀率达到美联储2%目标所需的。通胀率正逐步回升，部分因商品价格上涨。

通胀持续上升、劳动力市场收紧、股市繁荣和全球经济不断增强，已促使部分经济学家预计，美联储升息的步伐可能快于金融市场目前的预期。

美联储预计今年升息三次。

**劳动参与率提升**

“我们仍然预计美联储今年会升息四次，超过市场的普遍预期，”Capital Economics首席美国经济学家Paul Ashworth称。

自2010年1月以来，每月平均增加就业岗位18.6万个。尽管特朗普去年11月在大选中获胜带动股市大涨，提振了消费者和企业信心，但企业和消费者支出没有急升。

贸易、消费者和企业支出等数据均表明，经济增长在第一季初进一步放缓，去年第四季增长年率为1.9%。亚特兰大联储现预计第一季经济增长年率为1.2%。

“要谨记，特朗普总统上任时，美国经济正在朝着全面就业的方向稳步迈进，这很重要，”Economic Policy Institute资深经济学家Elise Gould称。

2月劳动参与率增加了0.1个百分点，至63%，为2016年3月以来最高。劳动参与率是指已经有工作或正在找工作的适龄劳动力人口在总人口中的占比。

就业率升至八年高位60%，1月为59.9%。

2月广义失业率下降0.2个百分点，至9.2%。该指标包括想要工作但放弃了找工作，以及因无法找到全职工作而从事临时性工作的人。

上月，除零售和公用事业外，各个领域都增加了就业岗位。制造业增加2.8万个，为2013年8月以来最大增幅，因油价上涨提振了对机械设备的需求。

建筑业就业岗位急升5.8万个，为2007年3月以来的最大增幅，因气温高于常年，使建筑和民用工程项目的招聘活动提前。矿业新增7,700个就业岗位，以油田雇佣为主，自去年10月以来，矿业已经新增了2万个岗位。

零售业减少了2.6万个岗位，为2012年12月以来的最大降幅，1月新增3.99万个岗位。包括J.C. Penney(JCP.N)和梅西百货(M.N)在内的零售商已经宣布裁减数千个岗位，因公司转向网络销售，减少实体店的运营。

公用事业领域减少1,000个岗位，因气温高于同期正常水平。政府部门增加8,000个岗位，其中联邦政府部门增加了2,300个，尽管联邦政府从1月开始冻结人事招聘。(完)