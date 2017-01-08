综述：美国12月就业增长放缓但薪资强劲反弹 表明就业市场改善势头稳固

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿1月6日 - 美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步加息奠定了基础。
劳工部周五报告，12月美国非农就业岗位增加15.6万。虽然不及预期，但足以吸收新增的适龄劳动人口。
美联储主席叶伦曾表示，经济需要每月创造近10万个岗位，以跟上适龄劳动人口增长的步伐。10月和11月数据被上修，就业岗位累积再增加1.9万。
“就业岗位增长以及就业市场的总体状况仍然稳健。美国新一届政府可能通过增加基建支出和减税来加大财政刺激力度，有鉴于此，2017年就业岗位增长可能继续保持稳健的步伐，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird表示。
2016年，美国经济共创造了216万个就业岗位。12月平均时薪增长0.10美元，或0.4%，11月为下降0.1%。平均时薪按年增长2.9%，为2009年6月以来最大月增幅，11月的年增幅为2.5%。
尽管上月失业率从11月触及的九年低位4.6%小幅反弹至4.7%，但这是因为更多的人加入劳动力大军，反映民众对就业市场充满信心。经济学家之前预计，上月就业岗位增加17.8万。
数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国公债价格回落，美股走高。
周五公布的另一项数据显示，11月美国贸易逆差扩阔6.8%，至452亿美元，因油价上涨导致进口攀升至逾一年最高水平。
今日的就业报告，加之近期公布的楼市、制造业以及汽车销售等数据表明，候任总统特朗普上任时，美国经济体质强健。美国就业市场改善的势头可能持续下去，因企业和消费者信心不断增强。
特朗普将于1月20日接替奥巴马出任美国总统，他曾承诺，增加支出改善美国陈旧的基础设施，减税并放松监管。这些举措预计会在今年提振美国经济成长。
不过，他提议的扩张性财政政策可能导致美国预算赤字扩大。加之经济成长加速，以及预计就业市场将在今年实现充分就业，可能引发市场担忧，美联储升息的步伐可能落后于经济增长的速度。
经济学家认为，要使通胀回升至2%的目标，薪资增长需达到3.0-3.5%的区间，上月的薪资年增幅略低于该水平。
“上述情况出现在新财政刺激举措出台前。它支持了美联储的升息步伐可能已经落后于经济增长速度的观点，尤其是因为，油价下跌时采取的一些举措现在也转变成了更大的通胀压力，”德意志银行驻纽约的汇市研究部主管Alan Ruskin说。
美联储上月将指标隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%，并预计今年将升息三次。
**制造业就业岗位增加**
广义失业率上月回落0.1个百分点，至逾八年半低位9.2%。
2016年平均每月增加18万个就业岗位，低于2015年的22.9万。就业增长放缓，与就业市场接近充分就业的大趋势一致。
越来越多的雇主表示，无法招聘到合格的人才来填补职位空缺。技术人才短缺是建筑行业面临的主要问题。
“人才池几乎枯竭，专业技术人才的供应尤其短缺。我们无法恢复之前裁减掉的制造业岗位，因为缺乏管理工厂的人才，”MUFG Union Bank的首席经济学家Chris Rupkey表示。
劳动参与率上月增长0.1个百分点，至62.7%。
劳动参与率仍接近数十年的低位。劳动参与率回落部分反映了人口统计的变化。
12月各行业就业岗位普遍增长，制造业就业岗位增加1.7万个，之前连续四个月减少。建筑业岗位减少3,000个，之前连续三个月增加。
零售行业新增6,300个就业岗位，11月猛增1.95万个。梅西百货(M.N)和Kohl's Corp (KSS.N)等大型百货店本周报告假日季销售下降。梅西百货称，计划在今年初裁员1万。
百货店遭遇了来自亚马逊(AMZN.O)等网络零售商的严酷竞争。上月，临时岗位减少1.55万，为1月以来最大降幅。
上月教育和健康服务行业新增就业岗位7万个，为2月来最大增幅。政府部门就业岗位增加1.2万个。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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