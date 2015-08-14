美国经济：经济学家下调下半年成长预估，但上调明年首季预估-费城联储调查

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约8月14日 - 费城联储周五公布的季度调查显示，经济学家下调今年第三季和第四季美国经济增长预估，但上调明年首季经济增长预估。
经济学家对美国国内招聘的前景作了类似的下调，但维持通胀预估，指在可预见的未来会保持温和。
费城联储查访了42位经济学家，他们预计美国今年第三季和第四季经济增长年率分别为2.7%和2.8%。在5月进行的上一次调查中，他们的预估中值分别为3.1%和2.9%。
经济学家预计，明年第一季经济增长2.8%，高于上次调查时的2.4%。
经济学家将今年经济成长预估由2.4%下调至2.3%，但维持明年预估中值在2.8%。
分析师还下调了今年下半年的就业增长预估，预计第三季月均就业岗位增幅为22.26万，上次预估为22.33万，第四季预估由22.3万下调至22.04万。
他们上调了明年首季的月均就业岗位增幅预估，由17.7万增至18.51万。
持续的就业岗位增长带动分析师将今年失业率预估由5.4%下调至5.3%。
预估人士预计未来几季通胀增幅非常小，今年预计消费者物价指数上升0.8%，略高于5月调查时的0.7%。
经济学家预计今年核心个人消费支出(PCE)物价指数增长1.5%，高于上次调查预估的增长1.4%。明年核心PCE预计升至1.8%，2017年升至1.9%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)