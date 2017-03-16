美国数据：费城联邦储备银行3月制造业新订单指数升至近30年最高

路透纽约3月16日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，

* 美国费城联邦储备银行3月制造业指数为正32.8(路透调查预估为正30.0)，前月为正43.3

* 美国费城联邦储备银行3月制造业投入物价指数为正40.7，为2011年5月来最高，前月为正29.9

* 美国费城联邦储备银行3月制造业就业指数为正17.5，前月为正11.1

* 美国费城联邦储备银行3月制造业六个月状况指数为正59.5，前月为正53.5

* 美国费城联邦储备银行3月制造业新订单指数为正38.6，为1987年12月该指数达到39.4之后创下的最高值，前月为正38.0