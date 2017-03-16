美国数据：费城联邦储备银行3月制造业新订单指数升至近30年最高

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透纽约3月16日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，
* 美国费城联邦储备银行3月制造业指数为正32.8(路透调查预估为正30.0)，前月为正43.3
* 美国费城联邦储备银行3月制造业投入物价指数为正40.7，为2011年5月来最高，前月为正29.9
* 美国费城联邦储备银行3月制造业就业指数为正17.5，前月为正11.1
* 美国费城联邦储备银行3月制造业六个月状况指数为正59.5，前月为正53.5
* 美国费城联邦储备银行3月制造业新订单指数为正38.6，为1987年12月该指数达到39.4之后创下的最高值，前月为正38.0
* 美国费城联邦储备银行3月制造业六个月资本支出展望指数为正34.5，前月为正22.1。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。