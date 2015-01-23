美国数据：1月Markit制造业PMI初值为53.7，追平去年1月的低位

路透纽约1月23日 - 周五公布的行业报告显示，美国1月制造业活动继续扩张，但速度略低于上月，追平一年最低水准。

美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.7，追平2014年1月酷寒天气影响经济活动时的低位。

接受路透调查的经济学家预计为54.0，12月终值为53.9。指数高于50显示制造业活动扩张。

1月产出分项指数初值升至55.1，12月终值为54.7。就业分项指数初值小涨至53.4，12月终值为53.0，根据该报告，这是制造业就业指标连续第19个月出现成长。

新订单分析指数也高于50，但触及一年最低。投入物价为2012年7月来首次萎缩。

“放缓主要是因新订单增长放缓，但好消息是需求保持强劲，足以带动制造业又一个月大幅创造就业，”Markit的首席经济学家Chris Williamson在一份声明中表示。

他表示，“近期油价大跌造成制造业成本降低会在未来几个月进一步拉低通胀，令政策制定者有更大的空间可以确保以非常缓慢的进程收紧货币政策。”

Markit的制造业PMI初值是根据约85%的受访制造商的回复计算得出的。(完) (编译 李军; 审校 母红)