美国数据: 1月MARKIT服务业PMI终值为54.2，12月终值为53.3

路透2月4日 - 周三公布的一份行业报告显示，美国1月服务业扩张速度小幅反弹，但企业报告的新业务增长为逾五年最弱。

金融数据公司Markit公布，1月MARKIT服务业PMI终值为54.2，初值为54.0，12月终值为53.3。

1月数据打破了自6月触及61峰值后，连续六个月成长放缓的态势。50是枯荣分水岭。

新业务分项指数为51.7，尽管略高于51.4的初值，但仍是2009年10月开始编制服务业数据以来的最低值，12月为52.9。

“目前企业明显处于挣扎阶段，在美国和全球经济成长趋弱以及美元强劲的情况下，新订单增幅为六年前金融危机爆发以来最小，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“不过，调查也发现企业仍在招聘，预示1月非农就业岗位增幅仍强劲。同时，成本压力触及危机后最低，因油价大跌，这会为未来几个月整体通胀进一步下滑铺路。”

1月就业分项指数加速上升，12月为放缓。

由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)1月终值为54.4，初值为54.2，12月终值为53.5。(完)