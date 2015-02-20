美国数据：2月Markit制造业PMI初值小增至54.3，为11月以来最快增速

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
路透纽约2月20日 - 周五公布的行业报告显示，美国2月制造业活动以11月以来最快速度扩张，上月为一年来最低水准。
美国2月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.3，高于1月终值53.9。接受路透调查的经济学家预计为53.6。指数高于50显示制造业活动扩张。
报告称，2月产出分项指数初值升至56，连续第二个月攀升，且为去年10月以来最高，1月终值为55.7。就业分项指数初值跌至51.7，为去年7月以来最慢增速，1月终值为53.4。投入物价连续第二个月萎缩。
新订单分项指数为去年1月以来最低。
“2月制造业产出增长连续第二个月加速，表明制造业有望在首季为经济增长作出较大的贡献，”Markit的首席经济学家Chris Williamson在一份声明中称。
“不过，增速仍远低于去年的峰值，且新订单增长放缓至一年多来最低，这可能使雇主对招聘持更加谨慎的态度。对俄罗斯和欧元区的担忧继续挫伤风险意愿。”
Markit的制造业PMI初值是根据约85%的受访制造商的回复计算得出的。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016