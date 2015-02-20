美国数据：2月Markit制造业PMI初值小增至54.3，为11月以来最快增速

路透纽约2月20日 - 周五公布的行业报告显示，美国2月制造业活动以11月以来最快速度扩张，上月为一年来最低水准。

美国2月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.3，高于1月终值53.9。接受路透调查的经济学家预计为53.6。指数高于50显示制造业活动扩张。

报告称，2月产出分项指数初值升至56，连续第二个月攀升，且为去年10月以来最高，1月终值为55.7。就业分项指数初值跌至51.7，为去年7月以来最慢增速，1月终值为53.4。投入物价连续第二个月萎缩。

新订单分项指数为去年1月以来最低。

“2月制造业产出增长连续第二个月加速，表明制造业有望在首季为经济增长作出较大的贡献，”Markit的首席经济学家Chris Williamson在一份声明中称。

“不过，增速仍远低于去年的峰值，且新订单增长放缓至一年多来最低，这可能使雇主对招聘持更加谨慎的态度。对俄罗斯和欧元区的担忧继续挫伤风险意愿。”

Markit的制造业PMI初值是根据约85%的受访制造商的回复计算得出的。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)