美国数据: 2月MARKIT服务业PMI终值上升至10月来最高的57.1

路透纽约3月4日 - 周三公布的一份行业报告显示，美国2月服务业活动温和加速，受新业务活动上升带动。

金融数据公司Markit公布，2月MARKIT服务业PMI终值为57.1，此为10月来最高，初值为57.0，高于1月终值54.2。

50是枯荣分水岭。

新业务分项指数跳升至57.1，高于1月的51.7，后者为Markit自2009年10月编纂服务业数据以来的最低水平。

由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)2月终值为57.2，初值为56.8，1月终值为54.4。(完)