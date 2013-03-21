美国数据: 3月制造业PMI增速加快，显示将对经济增长有正面贡献

路透纽约3月21日 - 一份业内调查报告周四显示，美国3月制造业成长速度加快，暗示该行业第一季将对美国经济增长作出正面贡献。

Markit数据表明，美国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至54.9，高于2月的54.3。

Markit首席经济学家Chris Williamson称，本月制造业增加招聘，带动就业分项指数从53.5升至54.6，录得该行业招聘自去年初以来最佳的三个月表现。

“制造业是其他经济领域的可靠晴雨表，所以(第一季)国内生产总值(GDP)增速将好得多，”他称。

2012年第四季美国整体经济增长0.1%，但分析师预计今年第一季增长约2%。

制造业产出指数从2月的57.3降至56.8，不过国内消费者订单加快增长，海外需求在2月萎缩后小幅上升。

该初值基于约85%美国受访企业业主的回答。Markit数据终值将于下月第一个交易日公布。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)