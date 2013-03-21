美国数据: 3月制造业PMI增速加快，显示将对经济增长有正面贡献

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约3月21日 - 一份业内调查报告周四显示，美国3月制造业成长速度加快，暗示该行业第一季将对美国经济增长作出正面贡献。
Markit数据表明，美国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至54.9，高于2月的54.3。
Markit首席经济学家Chris Williamson称，本月制造业增加招聘，带动就业分项指数从53.5升至54.6，录得该行业招聘自去年初以来最佳的三个月表现。
“制造业是其他经济领域的可靠晴雨表，所以(第一季)国内生产总值(GDP)增速将好得多，”他称。
2012年第四季美国整体经济增长0.1%，但分析师预计今年第一季增长约2%。
制造业产出指数从2月的57.3降至56.8，不过国内消费者订单加快增长，海外需求在2月萎缩后小幅上升。
该初值基于约85%美国受访企业业主的回答。Markit数据终值将于下月第一个交易日公布。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。