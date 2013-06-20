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市场报道 | 2013年 6月 20日 星期四 21:14 BJT

美国数据：6月制造业活动成长放缓，雇用减慢--Markit

“商品生产领域成长放缓，似乎拖累了整体经济，”Markit首席分析师Chris Williamson说。

6月产出分项指数从52.7升至53.9的三个月高点。新订单分项指数升至3月以来最高。但聘雇速度从52.6降至50.4，为2010年1月以来最慢。

新出口订单连续第二个月萎缩，来自海外客户的总体需求为2012年10月以来最弱。(完)

(编译 张涛; 审校 孙茉莉)
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