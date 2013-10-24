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货币新闻 | 2013年 10月 24日 星期四 21:11 BJT

美国数据：10月制造业PMI初值跌至一年低点51.1--Markit

产出分项指数从55.3降至49.5，产出为逾四年来首次萎缩。读值低于50意味着萎缩。

有一部分调查是在为期16天的政府关门期间进行的。

“很难将政府关门的影响与其他因素分离开来，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

但他说这项调查“表明这次危机带来的破坏和不确定性对企业产生重创。”

新订单分项指数为4月来最低，不过聘雇活动连续第四个月上升，分项指数为52.3。

“很多企业将增加聘雇与新产品发展联系在一起，”调查指出。不过就业创造的速度仍温和。

Markit的“初值”调查基于受访的美国制造业企业85%的回复。终值将在下月的第一个工作日发布。(完)

(编译 洪曦/杜明霞；审校 田建华)

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