美国数据：10月制造业PMI初值跌至一年低点51.1--Markit

美国个股：亚马逊获燃料电池厂商Plug Power的认股权证
路透4月5日 - 氢燃料电池制造商Plug Power Inc周三表示，亚马逊已经获得购买该公司至多23%股权的权利。亚马逊可以藉此获得更强力的电池，提高仓库作业的效率。
产出分项指数从55.3降至49.5，产出为逾四年来首次萎缩。读值低于50意味着萎缩。
有一部分调查是在为期16天的政府关门期间进行的。
“很难将政府关门的影响与其他因素分离开来，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。
但他说这项调查“表明这次危机带来的破坏和不确定性对企业产生重创。”
新订单分项指数为4月来最低，不过聘雇活动连续第四个月上升，分项指数为52.3。
“很多企业将增加聘雇与新产品发展联系在一起，”调查指出。不过就业创造的速度仍温和。
Markit的“初值”调查基于受访的美国制造业企业85%的回复。终值将在下月的第一个工作日发布。(完)
(编译 洪曦/杜明霞；审校 田建华)
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